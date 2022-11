Les internautes se lâchent sur les réseaux : “trop moches les Freebox ?”, Reef ne vous laisse pas le choix

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Les Freebox, de moche à sexy ? Même Free l’avoue.

Free victime de son succès à Marseille ou victime d’un problème de réseau ?

@Xavier75 @Free_1337 une deuxième boutique (ou une boutique plus grande) sur la Canebière ne serait pas du luxe pic.twitter.com/zx0MiV1Upw — Luo Ji 黑暗森林 (@CatEyes22223063) November 12, 2022

Nous sommes déçus pas d’iPhone 2G chez Reef.

Morale de l’histoire : si vous voulez déconnecter un peu d’internet, passez chez Reef. https://t.co/E91G8o1uGb — Free (@free) November 12, 2022

Le Japon aura toujours une longueur d’avance en matière de technologie. Mc Donald’s permet de nettoyer automatiquement son smartphone au moment de se laver les mains !

Au Japon, McDonald’s permet à ses clients de nettoyer leur smartphone au moment de se laver les mains. Conçu par la société WOTA, cet évier tue 99,9 % des germes grâce à la stérilisation UV 🦠 pic.twitter.com/YRZqvwMwf2 — Creapills 💊 (@creapills) November 14, 2022

Free Pro et Jaguar Network se font une place dans l’eSport !

Après le @ZEventfr, c’est pour la @LyoneSport que nous avons fourni ce week-end une #connectivité ultra performante à tous les joueurs pros et amateurs 😉 Bravo aux équipes de @Jaguar_Network – @FreePro qui ont assuré le bon déroulement de l’évènement ! 🙌

#ESport #LES2022 pic.twitter.com/EbNrZ8sTY3 — Free Pro (@FreePro) November 14, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox