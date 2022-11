Free et Disney vous offrent un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox, profitez sur l’Aktu Free d’un épisode offert en partenariat avec Disney.

Comme il le fait chaque semaine ou presque, Free offre à partir d’aujourd’hui d’un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox (y compris sur la Freebox Pop depuis peu), et gratuitement, cette fois-ci d’un épisode d’une nouvelle série animée intitulée “Firebuds, Premiers Secours”

Cette nouvelle série a pour objectif de transmettre des valeurs solides qui aident les plus jeunes à se construire en mettant en scène des enfants dont les parents sont des héros du quotidien et interviennent en premier secours.

Résumé : Dans un monde fantastique où les véhicules parlent, vivent, travaillent et jouent avec les humains qui les conduisent, Firebuds, Premiers Secours suit le quotidien d’un petit garçon nommé Bo et son meilleur ami Flash, un camion de pompiers. Tous deux font équipe avec des ambulanciers et des policiers pour aider les habitants de leur quartier. Bien que Bo et ses amis cherchent désespérément à être aussi valeureux que leurs parents, à combattre les incendies et à sauver des vies, ils arrivent à chaque mission à se rendre utiles. Chaque épisode met en valeur l’importance du travail d’équipe, de l’aide aux concitoyens et du bénévolat. Qu’il s’agisse de libérer une jeune voiture coincée dans un arbre, de retrouver des chiots perdus ou d’aider leurs voisins à s’approvisionner pendant une panne d’électricité, ensemble ils apprennent à devenir les meilleurs secouristes et découvrent ce que signifie vraiment être un héros.



Pour regarder ce cette épisode rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free” et retrouvez le reste de la série sur Disney Junior canal 140 de Freebox TV. La chaîne est d’ailleurs incluse pour les abonnés disposant de TV by Canal (Freebox Révolution et Delta) et disponible dans la pack optionnel Famille by Canal pour les abonnés disposant d’une autre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox