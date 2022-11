Free et Disney offrent un nouveau contenu à certains abonnés Freebox

Le premier épisode de nouvelle série jeunesse animée “Firebuds, Premiers Secours” est disponible gratuitement sur l’Aktu Free. De quoi permettre aux abonnés Freebox ne disposant pas de TV by Canal de découvrir ce contenu.

“Découvrez gratuitement le 1er épisode de “Firebuds, Premiers Secours“, la nouvelle série de Disney Junior (140) disponible avec TV By Canal”, annonce Free ce 14 novembre sur Twitter.

Après avoir fait profiter aux abonnés Freebox gratuitement du premier épisode de la série française “Les Amateurs” disponible sur Disney+, l’AKTU Free poursuit son partenariat avec la firme aux grandes oreilles en faisant découvrir un nouveau contenu de Disney.

Diffusée depuis le 5 novembre tous les week-ends à 10h sur la chaîne Disney Junior disponible sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta et Révolution, cette série animée vous plongera dans le quotidien “d’un groupe d’enfants ordinaires, une nouvelle équipe de sauvetage dirigée par un garçon et son camion de pompiers. Dans leur monde, des véhicules parlent, travaillent et jouent avec les humains. Qu’il s’agisse de secourir un chiot coincé dans un arbre ou d’une intervention sérieuse, Firebuds sont toujours là pour sauver la journée”, présente le synopsis.



Pour accéder à l’Aktu Free, il suffit de se rendre dans l’icône Aktu Free depuis le menu Home de la mini 4K, et sur le nouveau launcher Android de la Pop directement sur la page d’accueil, ou dans les applications si vous utilisez encore l’ancienne version.

