Orange et Free dans le top 50 des entreprises préférées des Français en 2022

L’Ifop dévoile son palmarès 2022 des entreprises les plus appréciées des Français. Loin derrière l’indéboulonnable Décathlon, Orange se classe 16e et Free 39e.

Etre impliqué dans la réduction de l’empreinte carbone « est l’un des critères que l’on voit monter au fil des classements et qui commence à peser dans les notes, comme la capacité à agir sur le pouvoir d’achat », résume Romain Bendavid, directeur de l’expertise entreprise à l’Ifop. Dans un nouveau sondage pour Eight Advisory publié le 13 novembre par le JDD , l’institut d’études dresse un palmarès des entreprises préférées des Français en 2022.

A l’instar de l’année dernière, l’équipementier sportif Décathlon l’emporte devant le constructeur automobile Peugeot et le distributeur Leclerc. Suivent Leroy Merlin, Renault, EDF, Yves Rocher, Michelin, Citroën et Airbus. Si les marques de luxe « sont pénalisées par une très mauvaise appréciation dans un critère clé du sondage : leur capacité à améliorer le quotidien des Français », les opérateurs télécom tiennent leur rang. Orange conserve sa 16e place, alors que Free grimpe de 8 positions au classement pour s’adjuger la 39e place. De son côté, SFR ne figure pas dans ce palmarès. Bouygues Telecom est intégré à sa maison-mère, laquelle se classe 34e.

Ce sondage a été réalisé du 21 au 28 septembre via un échantillon de “3 011 personnes majeures, représentatives de la population française selon la méthode des quotas, a dû classer via un questionnaire auto-administré en ligne une liste de 77 grandes entreprises françaises”, explique le JDD. Pas moins six critères d’appréciation ont été retenus comme la performance, la responsabilité environnementale, l’innovation, la capacité à donner une bonne image de la France, la contribution au quotidien des Français et la marque employeur.

