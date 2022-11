Orange s’installe sur Fortnite, Minecraft et Roblox pour lutter contre le cyberharcèlement

Une campagne de sensibilisation au coeur des centres d’intérêts du jeune public, avec des “safe zones”.

Le 10 novembre marque la Journée de lutte contre le cyberharcèlement et Orange fait sa part en annonçant le lancement de zones de sécurité (Safe Zone) sur Fortnite et prochainement sur Roblox et Minecraft, des jeux en ligne très populaires auprès des jeunes.

Le but pour ces endroits directement disponibles à travers les mondes concernés est de mettre à disposition un espace pédagogique et ludique dans lequel le joueur peut gagner des récompenses au travers d’un quiz sur les bons réflexes face aux dangers du numérique. Le second objectif est la mise en contact des joueurs avec des interlocuteurs spécialistes du cyberharcèlement, au sein d’un espace de confiance, et sécurisé. Pour la France, le numéro de téléphone et l’application 3018 (helpline française du programme européen Safer Internet), numéro national gratuit, anonyme et confidentiel pour les jeunes victimes de violences numériques et leurs parents, sont ainsi recommandés aux joueurs.

Pour l’heure, la Safe Zone est uniquement déployée sur Fortnite depuis le 3 novembre mais le déploiement se poursuivra “dans les prochaine semaines” sur Roblox et Minecraft annonce l’opérateur.

Plus concrètement, lorsqu’il se déplace, le joueur repère facilement la Safe Zone Orange. Une fois à l’intérieur, il est accueilli par un bot – l’Orange Droid – qui l’invite à rejoindre l’espace Expérience de la zone. En répondant correctement à des questions sur le cyberharcèlement, il déverrouille des « assets surprises » et des récompenses à utiliser sur sa plateforme de jeu. Tout au long de sa progression, le joueur est ainsi sensibilisé à un usage responsable de la réalité virtuelle et du numérique en général.

Pour ce qui est du contact avec des experts en cas de cyberharcèlement, dès son entrée dans la Safe Zone, chaque utilisateur peut appuyer sur un bouton « jump to talk » activable en permanence. Celui-ci lui donne accès à un espace d’échange avec l’Orange Droid, pour lui faire part d’un cas de cyberharcèlement. À l’issue de cet échange, victimes ou témoins reçoivent des conseils pour réagir en cas de cyberharcèlement. Ils sont également invités à contacter un service de prise en charge, directement via un QR code ou par l’intermédiaire d’un message précisant le numéro à appeler.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox