Canal+ continue de faire grimper les prix pour ses abonnés sans engagement, une série limitée n’y échappe pas

Les abonnés à la Série limitée Canal+ & Disney+ sans engagement devront payer 3€ de plus par mois.

Canal+ continue d’augmenter le prix de certains abonnements sans engagement à la suite du passage à 20% du taux de TVA applicable.

Après les 2,5€/mois d’augmentation sur son forfait -26 ans Canal+ Ciné Série, et 5€/mois supplémentaire pour les plus âgés, la filiale de Vivendi informe actuellement par mail ses clients à la Série Limitée Canal+ & Disney+ sans engagement qu’à compter de la date de renouvellement mensuel, leur abonnement “sera reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif hors promotions et hors options de 27,99 €” contre 24,99€ jusqu’à présent. La hausse s’élève ainsi à 3€ par mois, rapporte Frandroid.

En juin dernier, Canal+ l’avait annoncé, devaient être concernés par cette hausse tarifaire l’abonnement à Canal+, incluant la chaîne cryptée, proposé comme offre standard à laquelle s’ajoutent les packs sports et ciné séries. Au contraire, les offres comprenant Netflix, Disney+ et Canal+ Séries étaient censées être épargnées car ces plateformes sont déjà soumis à une TVA de 20 %.

Pour rappel, dans l’obligation de collecter la TVA pour le compte du Trésor Public, Canal+ a été informé par les autorités fiscales le 21 avril 2022 que le taux de TVA applicable à certaines de ses offres de 10%, passait à 20%. Canal+ pouvait décider ou non de répercuter cette hausse sur le prix des abonnements concernés. La filiale de Vivendi prévoit d’absorber cette hausse pour ses abonnés engagés pendant 1 ou 2 ans.

