Le saviez-vous ? Vous pouvez télécharger tous types de fichiers depuis votre Freebox en toute discrétion

Vous ne la saviez peut être pas, mais vous pouvez télécharger tous types de fichier en toute discrétion avec votre Freebox Révolution , Freebox Delta, Freebox One ou Freebox Mini 4K grâce au client VPN.

Utiliser le client VPN permettra à la Freebox de ne plus être “vue”, notamment en téléchargeant depuis sa Freebox. Grâce au VPN la Freebox sera connecté à un serveur situé à l’étranger, elle récupérera donc une adresse IP lié à ce serveur et sera considéré comme faisant partie du réseau de ce serveur et donc comme situé à l’étranger.

Pour permettre à la Freebox de passer par ce dernier il faudra cependant déjà disposer d’un compte sur un service de VPN (bon nombre de services VPN existent, la plupart sont payants mais certains sont gratuits ou proposent des versions gratuites comme, CyberGhost, Freedom IP, Security Kiss, ProXPN par exemple). A noter que seule la Freebox passera par ce VPN et non pas les ordinateurs reliés à la Freebox.

Afin de paramétrer ce service VPN, il faudra encore une fois se connecter à Freebox OS ,aller dans les “Paramètres de la Freebox” et ensuite “Client VPN”.

Dans l’onglet “Configuration VPN” puis dans “Ajouter une connexion” il faudra choisir un nom au client et le type de serveur VPN (PPTP ou openVPN), puis dans la partie configuration, les paramètres de connexion de votre VPN.

Depuis l’onglet “État de la connexion VPN” vous pourrez vérifier si la Freebox est bien connectée au serveur VPN et l’état de cette connexion.

Dans l’onglet “Applications” activer le “Gestionnaire de téléchargements” pour pouvoir télécharger depuis votre Freebox en passant par le VPN précédemment configuré.

Une fois tout ceci fait, vous pourrez télécharger des fichiers de manière “discrète”. Pour ce faire toujours dans freebox OS allez dans téléchargements puis cliquez sur “Nouveau téléchargement”.

Vous aurez le choix entre télécharger un fichier depuis un site internet, depuis un fichier (torrent) ou le “Téléchargement avancé” qui permet de télécharger plusieurs fichiers depuis une liste d’URL.

Vous n’avez plus qu’à lancer un téléchargement et celui-ci passera directement par le VPN et sera donc caché de certains yeux indiscret. Attention cependant, seule la Freebox passe par le VPN, les ordinateurs reliés à celle-ci fonctionneront comme habituellement et seront donc visibles.

