Free Sénégal annonce qu’il renonce à intégrer WhatsApp gratuit et illimité dans ses forfaits

Près de 3 mois après son lancement au Sénégal, la marque Free renonce à un de ses services phares inclus dans ses forfaits

Le 1er octobre dernier, l’opérateur Tigo annonçait son changement de nom pour Free après son rachat par Xavier Niel et deux associés et proposait trois forfaits mobiles. Parmi les service inclus dans ces forfaits et qui est très utilisé au Sénégal, il y avait WhatsApp en illimité, c’est à dire non décompté de l’enveloppe de data.

Mais face à ce nouveau concurrent et ces nouveaux forfaits, les concurrents de Free Sénégal, Orange et Expresso, avaient porté plainte auprès du régulateur local, l’ARTP (Autorité de Régulation des Télécoms) pour demander le retrait immédiat de la gratuité de WhatsApp en illimitée dans les offres de Free Sénégal, pour non respect de la neutralité du Net. Et c’est ce qu’a décidé l’ARTP se fondant sur le fait que car cette gratuité en illimitée ne respecte pas l’article 25 du code des communications électroniques. Ce dernier indique notamment que “les fournisseurs d’accès à Internet traitent tous trafics de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et/ou le destinataire, les contenus consultés et/ou diffusés, les applications et/ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés”

Free Sénégal annonce aujourd’hui qu’il est donc contraint de renoncer à la gratuité de WhatsApp en illimité dans ses offres. Toutefois l’opérateur ne renonce pas totalement à l’intégration de WhatsApp puisque celui reste gratuit mais uniquement durant 30 jours.