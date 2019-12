Freebox TV: une chaîne pour adulte disparaîtra à la fin de l’année

La chaîne Stars XXX TV, proposée depuis le 15 février 2015 en option sur Freebox TV, s’arrêtera le 31 décembre 2019.

Stars XXX TV était éditée par le groupe Dorcel qui vient d’annoncer son arrêt prévu le 31 décembre 2019. Le célèbre éditeur de films X a cependant annoncé qu’elle serait remplacée par une autre chaîne du groupe.

La chaîne était disponible dans le pack French Touche, mais aussi seule pour 7.99€/mois sur le canal 372 et proposait “Les plus grandes stars Européennes et Américaines du X connues par un très large public, ainsi que les nouvelles starlettes les plus excitantes, toutes seront sur cette nouvelle chaîne. Leurs vidéos les plus sexy, les meilleures scènes de leurs plus beaux films, des interviews coquines et même des sextapes très privées, STARS XXX TV offre une large variété de programmes inédit, très récent et majoritairement européen “

Source : Planète CSat