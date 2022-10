Les internautes se lâchent sur les réseaux : un même bug TV chez Free et SFR, la jolie bourde de Bouygues Telecom

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Le passage d’Orange à Bouygues Telecom ne se déroule pas très bien, d’après les retours de certains députés. Interdit sur de nombreux sites jugés sensibles, Huawei et certains de ses équipements entrent aujourd’hui dans la permanence des députés, comme le commente ce député. Leur nouveau fournisseur officiel, Bouygues Telecom, leur envoie depuis plusieurs mois des routeurs de la firme de Shenzhen.

Question très pertinente d’un internaute. Les camions 4G de Bouygues Telecom, Orange et Free Mobile, couvrent souvent des événements comme des festivals. Mais qu’en est-il de SFR ? La chasse est lancée !

Plus rien ne va chez SFR, Piwi+ prend possession du canal d’Equidia. De quoi susciter la colère des accros du Quinté+.

Même problème chez Free ! Le Tiercé ce n’est pas son dada.

Le téléphonie mobile le plus résistant de tous les temps restera le Nokia 3310

The NOKIA 3310 was famous for being a super solid mobile phone, YouTuber Kreosan shows what happens if you charge it with one million volts pic.twitter.com/CjXSUfiKCl

