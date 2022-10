Free et Disney+ offrent un nouveau contenu sur la Freebox

Abonnés Freebox, profitez sur l’Aktu Free d’un épisode d’une nouvelle série de Disney+.

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui un nouveau contenu audiovisuel en partenariat cette fois-ci avec Disney+. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox gratuitement, du premier épisode de la série française “Les Amateurs” disponible sur Disney. Pour regarder cet épisode gratuitement rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free” et retrouvez la suite sur Canal+. Et pour la première fois, vous pouvez également en profiter sur la Freebox Pop puisque cette dernière propose désormais l’Aktu Free.

Résumé : Vincent (Vincent Dedienne) et Alban Burne (François Daminens), deux looser, voient leur morne existence bouversée lorsqu’à la suite d’un quiproquo ils se retrouvent embarqués dans une affaire qui les dépasse et propulsés dasn le monde du crime organisé. C’est le début d’une course folle et chaotique, où ils vont tout faire pour sauver leur peau.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox