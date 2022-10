Après un début d’année difficile, Netflix remonte la pente et gagne plus d’abonnés que prévu

Une bonne surprise pour la plateforme de SVOD qui s’attendait à séduire un million d’abonnés durant le troisième trimestre 2022.

“Après un premier semestre difficile, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour accélérer la croissance” a déclaré le géant du streaming à ses actionnaires. Dans son courrier présentant ses performances commerciales, la firme américaine annonce en effet avoir recruté 2.4 millions de nouveaux abonnés dans la période allant de juin à septembre alors qu’elle avait enregistré un recul du nombre d’abonné pour la première fois en presque dix ans lors des exercices précédents.

Netflix a ainsi annoncé 7.9 milliards de dollars de revenus durant le troisième trimestre (+6% en un an) avec 1.4 milliards de dollars de bénéfice. Si la marge opérationnelle est en baisse, le géant américain l’explique par l’appréciation du dollar réduisant les revenus réalisés à l’étranger. «Nos concurrents investissent énormément pour faire progresser le nombre d’abonnés et leur engagement, mais construire une activité de streaming d’envergure et couronnée de succès est difficile – nous estimons qu’ils perdent de l’argent, avec des pertes opérationnelles combinées bien supérieures à 10 milliards, à rapporter au bénéfice opérationnel annuel de Netflix de 5 à 6 milliards de dollars» affirme l’entreprise. Au quatrième semestre, 4.5 millions de personnes devraient rejoindre les rangs des abonnés Netflix selon les estimations de la firme.

Une nouveauté va faire son apparition durant le dernier trimestre de l’année 2022 : le lancement des offres moins chères avec de la publicité dans 12 pays notamment la France. D’après un sondage réalisé en mai, 8% des adultes américains envisageraient d’opter pour cette formule et le groupe a déjà annoncé qu’il avait vendu la majorité de ses espaces publicitaires aux annonceurs. Cependant, cette nouvelle offre n’aura d’impact sur les résultats qu’à partir de l’année prochaine. Une autre nouveauté à savoir le lancement d’une offre de partage de son compte avec d’autres personnes moyennant paiement doit être lancée en 2023.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox