Pour s’opposer à Free Flex, Reef n’a pas vraiment d’idées à part un changement de nom

Free dévoile aujourd’hui une nouvelle publicité, tournant toujours en dérision son concurrent fictif.

Après un forfait mobile impossible à égaler, une Reefbox en kit ou encore un prix à peine moins cher au prix d’un collaborateur, Reef enchaîne les galères pour détruire son concurrent. Dans un nouveau spot de publicité diffusé aujourd’hui sur la chaîne YouTube de Free, c’est cette fois l’offre Free Flex qui est mise en avant.

Le scénario est désormais assez connu : les équipes de Reef sont réunis autour d’une table pour trouver une stratégie pour contrer Free. Deux employés proposent ainsi la solution ReefFlex, en réponse à la solution de location lancée par Free l’année dernière permettant le paiement étalé pour un smartphone avec une option d’achat et sans frais. Seulement, outre le nom et la présentation, plutôt bancale, rien ne différencie ReefFlex de ce que permet Free. Pas du tout convaincue, la patronne de Reef expédiera très vite l’idée de “Tic et Toc” aux oubliettes.



Ce spot s’inscrit dans la nouvelle campagne de publicité multi-plateformes de Free lancée en août dernier, mettant en scène un tout nouveau concurrent créé par l’opérateur dans le but de s’opposer à ses propres offres. Outre ces vidéos diffusées à la télévision, un site web est également en ligne proposant les offres (inexistantes) de Reef ainsi qu’une carte d’éligibilité et un compte Twitter dédié a été créé. Ce dernier critique régulièrement son créateur/concurrent avec des piques d’humour auquel le compte officiel de Free ne manque pas de répondre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox