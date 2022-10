Apple présente une nouvelle Apple TV 4K moins chère malgré plusieurs évolutions

La firme de Cupertino a créé la surprise hier lors de son événement en ligne pour présenter de nouveaux appareils. Si des iPad étaient attendus, l’Apple TV 4K 2022 n’était pas prévue.

Alors qu’un nouveau modèle était sortie l’année dernière, 4 ans après la version plus ancienne, Apple a donc présenté son nouveau décodeur pour téléviseurs pour l’année 2022. Si aucune révolution dans son usage n’est prévue, plusieurs améliorations de performances sont au rendez-vous et surtout, un prix moins élevé est annoncé.

En effet, ce nouveau modèle se présente surtout comme une évolution technologique de la version de 2021 avec une nouvelle puce A15 Bionic, déjà installée sur l’iPad mini 6 ainsi que les iPhone 13, 13 Pro et 14. La puce promet plus de puissance, certes mais aussi une meilleure efficacité énergétique, critère assez fréquemment abordé en cette période de crise.

Quid de l’image ? Le nouveau boîtier d’Apple ajoute le HDR10+ à sa panoplie de technologies compatibles comprenant par exemple le Dolby Vision et le HDR10. Quant au son, comptez sur le Dolby Atmos ou le Dolby Digital 7.1 ou 5.1. Sans oublier bien sûr l’une des force majeure de l’Apple TV : la connexion avec l’écosystème de la firme de Cupertino.

Autre surprise : son prix. Malgré ces améliorations l’Apple TV 4K est en effet moins chère, avec deux modèles proposés : l’un est compatible uniquement en WiFi avec 64 Go de stockage pour 169€ et le second propose un port Ethernet et 128 Go pour 189€. A titre de comparaison, les modèles de l’année dernière coûtaient 199 et 219€ pour respectivement 32 Go de stockage ou 64 Go. Les deux modèles sont actuellement disponibles en précommande jusqu’au 4 novembre prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox