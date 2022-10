Le GROUPE ILIAD recrute un(e) chargé(e) de communication publicitaire pour La Réunion, les Caraïbes et l’hexagone

Le groupe Iliad recrute un(e) chargée de communication publicitaire.

Rattaché(e) au service Marketing Marque, Publicité et Média, vous serez en charge de développer les communications des produits et services Freebox et Free Mobile sur tous les supports de communication média (TV, Vidéo online & display, affichage national, presse, radio, etc.) et hors média (merchandising).

Vous êtes régulièrement en relation avec les différents interlocuteurs du Marketing (Web, SoMe, etc.), vous partagez les communications et le calendrier afin qu’ils puissent décliner les temps forts de Communication.

MISSIONS PRINCIPALES :

DEVELOPPEMENT DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION FREE REUNION ET FREE CARAÏBE :

Compréhension des besoins en termes de Communication à la Réunion et dans les Caraïbes

Briefs créatifs auprès du studio et suivi de production

Validation et livraison des créations pour impression

Reporting des campagnes en collaboration avec les équipes en local

DEVELOPPEMENT DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION NATIONALES :

Définition de la Stratégie de Communication selon la roadmap avec la Responsable Communication Publicitaire & Média et la Directrice du département Marketing

Brief Créatif auprès des agence créatives (de Publicité, Communication, Retail, etc.) ou auprès du studio créatif interne

Suivi de la production selon les supports concernés dans le respect du planning (créations merchandising, vidéo, presse, affichage, radio, etc.)

Suivi budgétaire

Présentation interne et validation du concept et des créations avec toutes les parties prenantes concernées selon la campagne (juridique, pôle Marketing, équipe Retail de Free, Free Mobile, partenaires…)

Reporting et post-test des campagnes

DEVELOPPEMENT DES CAMPAGNES DE COMMUNICATIONS LOCALES :

Compréhension des besoins de la Direction des Ventes Fibre et des délégués régionaux

Briefs créatifs auprès du studio afin de développer des communications locales et suivi de production

Validation et livraison des créations pour impression

Reporting des campagnes en collaboration avec les équipes commerciales

PROFIL RECHERCHÉ :