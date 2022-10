Résultats 2021 de Telco Oi (Free Réunion / Only Mayotte) : l’opérateur affiche des résultats dans le vert

TELCO OI affiche ses résultats 2021.

La société télécom franco-malgache, Telco Oi, sous pavillon du Groupe Iliad et du groupe Axian, a déposé ses résultats annuels pour l’année 2021. Ce dernier enregistre une croissance sur le marché de la téléphonie mobile à La Réunion, ainsi qu’une stabilité du parc à Mayotte.

Free Réunion et Only à Mayotte

Telco OI qui commercialise la marque Free, à La Réunion, a gagné des abonnés sur le mobile pendant l’année 2021. L’opérateur affiche désormais ≈230 000 clients sur le mobile soit une augmentation de son parc réunionnais de 23 000 clients (+11%) sur un an. A noter que le parc abonné affiche clairement une vague Free, puisque l’offre de Xavier Niel correspond à 69% du parc réunionnais au côté des offres Telco Oi.

Concernant Mayotte, l’opérateur qui commercialise la marque Only, affiche un parc de ≈109 000 clients. Un parc stable qui affiche néanmoins une évolution de la part des forfaits qui évolue de 28,4% à 31,7% fin 2021. La part des offres prépayées reste majoritaire sur ce territoire.

La Filiale TORM

Pour rappel, la société TELCO Ol a décidée au début de l’année 2020 de rationaliser ses activités à La Réunion et à Mayotte en séparant les activités infrastructures passives d’une part et les activités infrastructures actives et commercialisation d’autre part. L’opérateur indique que cette réorganisation vise à favoriser l’extension commerciale autonome de l’activité d’infrastructures passives, notamment par la mise en place de ressources financières dédiées à leur développement.

En 2021, la société de Xavier Niel et de Hiridjee a entrepris une recherche d’un partenaire industriel pour favoriser le développement de la filiale TORM. Cette recherche a abouti fin mai 2021 avec la signature de TDF SA, d’un share purchase agreement qui permet de définir les termes du transfert de 70% des actions de la société TORM. Les sociétés TORM et TELCO OI ont conclu un accord-cadre de services, afin de contractualiser lusage par TELCO OI des infrastructures passives cédées.

Le résultat financier est dans une large mesure confidentiel, mais voici quelques chiffres que nous pouvons partager.

Pour cet exercice social de 12 mois, le chiffre d’affaires de l’opérateur ressort 74 742 000€ fin 2021 contre 74 064 000€ fin 2020. Soit une augmentation de 678 000€ qui s’explique principalement par la croissance des parcs sur les deux territoires (Réunion/Mayotte).

Le bénéfice net comptable de l’exercice s’élève lui à 15 691 000€ contre 13 517 000€ fin décembre 2020. Des chiffres qui ne font que augmenté depuis le lancement de Free Réunion en 2017.

À noter que l’opérateur TELCO OI ne porte plus aucun emprunt depuis 2020.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox