L’application officielle “Free Assistance” bénéficie d’une nouvelle mise à jour

Relancée il y a un peu plus d’un an, l’application lancée par Free et qui permet

‘Free Assistance” est une application officielle, développée par l’opérateur pour permettre aux abonnés Free d’accéder facilement à l’assistance en ligne Free et en visio pour leur offre Freebox et mobile. Celle-ci vient d’être mise à jour en version 2.2.3 sous iOS, et intègre différentes corrections. Vous pouvez la télécharger gratuitement ici.

L’application “Assistance Free” vous permet notamment de :

– consulter rapidement les articles et vidéos d’assistance Freebox et d’assistance sur les offres mobiles

– être informé des dernières actualités

– suivre la mise à jour de votre ticket

– être alerté des orages dans votre département

Merci à TiinoX83

