Free Mobile : comment activer le “booster” 1Go et appels illimités sur le forfait à 2€ ?

Free Mobile permet désormais de donner de l’élan à son forfait à 2€ via une option payante. Univers Freebox vous explique comment activer cette dernière.

Une nouvelle possibilité pour ajouter de la data et les appels illimités au forfait à 2€ est désormais disponible pour les abonnés concernés. Grâce à l’option “Booster” lancée aujourd’hui par Free Mobile, il est possible d’accéder à 1 Go de data en 4G et aux appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine pour 2.99€/mois supplémentaires. Vous pouvez au choix l’activer lors de votre souscription à un nouveau forfait ou l’activer directement depuis votre espace abonné, que vous soyez client uniquement Free Mobile ou abonné Freebox bénéficiant du forfait à 0€.

Comment s’abonner au forfait “boosté” directement ?

Quid d’un nouvel abonnement proposant directement le contenu de l’offre avec le “booster” d’activé ? Il suffit pour cela de réaliser une souscription classique depuis le site web de l’opérateur. Saisissez vos informations personnelles nécessaires, connectez-vous à votre espace abonné Freebox au besoin, puis validez vos informations.

Vous verrez ensuite s’afficher le choix classique de la carte SIM et du numéro, faites défiler pour tomber sur l’option “booster”. Contrairement à une activation pour les anciens abonnés, aucun frais supplémentaires n’est indiqué. Il faudra cependant comme d’habitude débourser 10€ de plus pour une carte SIM, qu’elle soit réelle ou virtuelle.

Comment booster son forfait Free Mobile ?

Pour les abonnés Free Mobile actuels, il faut simplement se rendre sur son espace abonné Free Mobile. Cliquez sur “mes options” dans le bandeau latéral à gauche de votre écran et l’option booster trône en haut de la liste.

Cliquez cette ligne et vous atterrissez ensuite sur une page dédiée à l’option, qui vous permet de connaître pleinement les conditions d’activation de l’offre, y compris les 10€ supplémentaires lors de la souscription.

Afin de s’abonner, il faudra cocher que vous acceptez bénéficier du service dès la souscription. Une fois cela fait, le bouton passe au rouge et vous pourrez ainsi activer votre option.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox