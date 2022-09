Option booster : Free avait prévu de proposer 3Go de data dans son forfait 2€

Free avait visiblement prévu davantage de data sur son forfait 2€.

Ainsi que nous vous l’annoncions ce matin, Free Mobile propose enfin une évolution de son forfait 2€, mais sous la forme d’une option nommée “Booster”. Pour 2,99€ de plus par mois, les abonnés à ce forfait peuvent bénéficier de 1Go de data et des appels illimités. Cette option est disponible pour les abonnés qui payent leur forfait 2€ mais également pour les abonnés Freebox qui le payent 0€.

Mais visiblement, Free avait imaginé une enveloppe data plus importante. En effet, en fouillant dans le code de la page, Tiino-X83, a découvert que l’opérateur avait prévu d’intégrer 3Go dans cette nouvelle option au lieu de 1Go. Si ce n’est pas le cas au lancement, et connaissant le fonctionnement de Free, on peut toutefois imaginer que ce pourrait être la prochaine étape de l’opérateur. Dans tous les cas, si l’option actuelle vous intéresse, Univers Freebox vous propose un tutoriel pour l’activer.

Hey @FreeMobile, vous avez changer d’avis au dernier moment ? (3 Go en France au lieu de 1 Go pour l’option booster) https://t.co/b5Oydy0pJp pic.twitter.com/hePAXir8Wk — Tiino-X83 (@TiinoX83) September 20, 2022

