Orange intègre Alexa à son décodeur Livebox

Après avoir échoué avec son enceinte connectée Djingo, Orange choisit Alexa pour le pilotage à la voix de son décodeur UHD.

Après les Freebox et les box de SFR, Orange propose à son tour Alexa sur son décodeur proposé avec ses offres Livebox. L’opérateur annonce aujourd’hui qu’il est possible pour les abonnés Orange équipés du décodeur UHD de piloter leur player à la voix, directement depuis la télécommande vocale, sans matériel ni abonnements supplémentaires.

Aucune configuration à réaliser pour une utilisation standard avec la télécommande, mais l’opérateur explique qu’il est également possible d’associer une enceinte connectée Amazon Echo ou tout autre enceinte intrégrant Alexa avec son décodeur pour le piloter sans avoir à appuyer sur un seul bouton. Si vous n’êtes pas équipé ainsi, une simple pression sur le bouton dédié de votre télécommande vous permettra, via une commande courte, de trouver un film, changer de chaîne ou encore de régler le volume.

Il est également possible d’associer un compte client Amazon (Prime ou non) via un smartphone, une tablette ou un PC pour accéder à certaines fonctionnalités Alexa proposées. Ces fonctionnalités sont nommées Skills et permettent une grande variété d’actions comme par exemple créer des alarmes ou des minuteurs pour des tâches quotidiennes, consulter des bulletins d’informations ou de météo, ou encore écouter de la musique ou contrôler les appareils connectés compatibles.

Il est en plus possible d’ajouter d’autres capacités à votre assistant vocal via la boutique de skills en proposant plus de 3300 gratuitement. L’opérateur a également publié un sujet sur son site d’assistance pour aider les abonnés à utiliser ce nouvel assistant vocal. A noter, il convient de vérifier si vous avez bien mis à jour votre décodeur dans sa version logicielle 01.84.48.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox