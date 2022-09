Free envoie un mail aux abonnés Freebox Pop pour les basculer facilement vers son offre la plus puissante et complète

Depuis début août, les abonnés Pop peuvent migrer vers la Freebox Delta WiFi 6E. Aujourd’hui l’opérateur annonce la nouvelle dans un courriel aux clients concernés.

“Nous avons une bonne nouvelle vous pouvez dès à présent bénéficier de l’offre ultra-complète Freebox Delta WiFi 6E avec Player Pop “, annonce actuellement dans un courriel Free à ses abonnés Freebox Pop. C’est la seule migration possible aujourd’hui proposée par l’opérateur, les abonnés mini 4K et Révolution en sont privés depuis plusieurs mois.

Depuis début août, une nouvelle information sur l’Espace abonné Freebox Pop annonçait déjà la possibilité de migrer vers l’offre Delta avec WiFi 6E.

“Grâce à Freebox Delta avec Player Pop, vous profitez de la Fibre 10G EPON la plus rapide au monde, du nouveau Wi-Fi 6E et de nombreux contenus inclus (Netflix, Amazon Prime, Cafeyn, Free Ligue 1…) pour seulement 10€ de plus par mois et sans frais de changement d’offre”, indique Free dans son mail, bien décidé à augmenter son revenu moyen par abonné. Les clients intéressés pourront conserver leurs équipements à “l’exception de votre Server Freebox Pop que nous vous échangerons contre une Freebox Delta. Il vous suffira de la brancher à votre Player TV actuel afin d’utiliser tous vos nouveaux services immédiatement”. En revanche pour ceux qui migreront, le forfait Free Mobile tout illimité passera de 9,99€/mois à 15,99€/mois.

Lancée le 7 juillet dernier, l’offre Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E est toujours disponible pour les nouveaux clients. Le FAI avait annoncé la possibilité de bénéficier du nouveau Server dans le courant de l’été pour les foyers déjà abonnés à cette box, via un échange de boîtier qui sera facturé 49€. On attend toujours.

