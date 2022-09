Canal+ va faire des “gestes commerciaux” aux abonnés impactés par un important problème technique sur myCanal

De 100 000 à 200 000 abonnés Canal+ ont éprouvé mardi soir les plus grandes difficultés à regarder sur myCanal le match de C1 opposant le PSG à la Juventus de Turin. La filiale de Vivendi s’en excuse et mène l’enquête. Des gestes commerciaux sont prévus.

Une soirée cauchemardesque pour “100 000 à 200 000” utilisateurs sur myCanal. Le première match de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ne s’est pas passé comme prévu pour la filiale de Vivendi. Un problème technique est apparu dès le coup d’envoi, jusqu’à perdurer chez certains pendant quasiment toute la rencontre. Entre colère et frustration, de nombreux abonnés n’ont pas caché leur énervement sur les réseaux sociaux, entre demandes de remboursement d’abonnement et menaces de résilier.

“Au nom de Canal+, je présente mes excuses aux clients qui n’ont pas pu voir le match (Paris-SG-Juventus Turin). On a des clients qui se faisaient une joie de regarder le match, on est là pour les divertir, pas les décevoir et leur apporter de la frustration. », a confié aujourd’hui à l’AFP, Frank Cadoret, directeur général adjoint du groupe Canal+.

Pour l’heure Canal+ cherche encore la raison de ce couac technique d’envergure, mais n’écarte pas une possible “malveillance”. Dans la soirée, l’assistance Canal a dans un premier temps informé les abonnés que cet incident était lié à “une trop forte affluence”.

Si l’image du diffuseur historique du football en France, est aujourd’hui écornée dans un contexte où le groupe a arrêté la diffusion des chaînes de la TNT de TF1, “des gestes commerciaux” seront faits envers les abonnés impactés par ces problèmes de diffusion, assure le directeur adjoint. C’est la moindre des choses.

