Abonnés Freebox Delta et Révolution : MyCanal rencontre actuellement des problèmes en raison d’une trop forte affluence

Pas de chance pour les abonnés Freebox avec TV By Canal (et tous ceux qui disposent de myCanal), l’application MyCanal rencontre un problème d’affluence qui perturbe l’accès à ses contenus.

L’assistance Canal annoncé annonce ce soir que son service MyCanal rencontrait actuellement des problèmes en raison d’une trop forte affluence. Ceux-ci peuvent empêcher d’accéder aux chaînes en direct ou aux contenus en replay. Si vous êtes concernés, le message “aucun contenu disponible” ou “page indisponible” peut s’afficher.

Cela devrait cependant être temporaire et l’assistance Canal précise qu’il suffit de patienter quelques minutes pour accéder à l’application, en attendant que le problème se résorbe :

⚠️Face à la forte affluence, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous connecter à myCANAL. Nous vous invitons à patienter qlq minutes afin d’éviter un trop grand nombre de connexions simultanées. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) September 6, 2022

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

