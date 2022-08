Bouygues Telecom continue d’agacer, les nouveautés de Free ne font pas l’unanimité… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les chaînes locales d’Altice bloquées par Orange n’émeuvent pas tout le monde

Un différent entre les deux groupes a provoqué l’arrêt de diffusion des chaînes locales de BFM TVsur les box Orange. Le fond du problème étant la volonté de la maison-mère Altice de vouloir être rémunérée pour la diffusion des chaînes. La diffusion s’est donc arrêtée il y a plus d’une semaine, mais la portée assez restreintes des dix chaînes concernées ne cause pas forcément un grand émoi.

D’autres trouvent également une alternative très simple…

Et certains sont plutôt sarcastiques…

L’offre intermédiaire de Free l’est elle vraiment ? Le débat continue…

L’opérateur de Xavier Niel a lancé vendredi dernier une nouvelle offre Série Free, comprenant 110 Go pour 13.99€/mois. Si certains pourront la trouver alléchante, d’autre attendent tout de même des offres moins chères avec un peu moins de data, voire un vrai forfait pérenne. Une réclamation qui n’est pas vraiment nouvelle, il faudra certainement attendre la prochaine vente privée mobile.

Bouygues Telecom fait des envieux et des enragés

Nous vous relations la semaine dernière une nouvelle augmentation automatique des offres Bbox, incluant 10h d’appels vers les mobiles à l’étranger pour 4€ supplémentaires avec deux avantages ajoutés. Une pratique légale, mais assez vivement critiquée par la majorité des consommateurs. D’autant plus que certains bugs peuvent empêcher le refus à temps de cette modification, comme le relate FTTH93.

Cependant, tout n’est pas toujours à jeter : pour Kolipo et les personnes dans une situation similaire, une telle augmentation pourrait s’avérer être une bonne chose.

Le sabotage des antennes mobile peut avoir des retombées graves

Un nouveau sabotage d’une antenne utilisée par Orange et Free Mobile a eu lieu récemment, sur un site déjà attaqué quelques années auparavant de la même manière. Les malfaiteurs avaient en effet dévissé le pylône, le faisant pencher dangereusement. Outre la menace directe, endiguée par l’intervention des techniciens et le démantèlement de l’installation, la mise hors-service d’une antenne peut également avoir des conséquences plus graves : comment prévenir quelqu’un en cas d’urgence par exemple ? Pour certains lecteurs, cela mérite une condamnation exemplaire.

L’idée de Reef ne séduit pas tous les Freenautes

La nouvelle campagne de pub de Free met en scène un nouveau concurrent fictif, nommé Reef et créé par l’opérateur lui même. Le but de Reef est de “détruire”, “dégommer”, “pulvériser” Free, avec des spots assez décalés et des offres plutôt délirantes. Cependant, l’humour est subjectif et ne marche pas sur tout le monde et certains préfèreraient même que le budget soit davantage alloué au déploiement de la fibre qu’à la communication… Les sommes impliquées ne sont cependant pas vraiment les mêmes entre l’éligibilité de tous les Français et la création d’une campagne marketing !

