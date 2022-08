Le site de l’administration française transformé pour une utilisation plus simple

Une toute nouvelle version du site Service-public.fr vient d’être lancée.

Une remise à neuf d’un site ayant comptabilisé plus de 500 millions de visites par an en 2021. Nécessaire pour se renseigner pour toute démarche administrative, cette plateforme propose désormais une nouvelle version, pensée pour être plus ergonomique et avec un contenu amélioré pour faciliter la vie des utilisateurs.

La Direction de l’information légale et administrative (DILA), en charge de l’édition de ce site web ainsi que d’autres comme legifrance.gouv.fr, annonce en effet avoir apporté plusieurs évolutions “au service de la simplicité“. Le site se présente désormais par l’entrée « événements de vie » (« je déménage », « je recherche un emploi », « j’achète un logement », « je prépare ma retraite », …). Une autre entrée par « thématiques » reste possible. De plus, la page d’accueil met en avant les démarches les plus utilisées ainsi que les fiches d’informations pratiques les plus lues.

De même, les ressources utilisables comme modèles de lettres et simulateurs sont désormais directement intégrées aux fiches pratiques, pour pouvoir s’informer et réaliser la démarche rapidement. Concernant les fiches pratiques, délivrant de nombreuses informations sur des procédures et problématiques variées, elles sont désormais plus claire et ont été personnalisées selon le profil de l’utilisateur.

“Les réponses apparaissent rapidement et mettent en avant les étapes clés des différentes démarches, pour guider l’usager pas à pas. Les critères de la demande peuvent être modifiés à tout moment. Les rédacteurs de Service-Public.fr ont affiné tout au long du projet chaque cas de figure afin que tous les usagers s’y retrouvent, dans le respect de la charte des grands principes rédactionnels du site : clarté, simplicité, inclusion” ajoute la DILA. Le site se veut également très accessible pour les personnes en situation de handicap et vise un très haut niveau de conformité aux critères du référentiel dédié à cette problématique. Ainsi, la navigation est possible avec un lecteur d’écran ou des pages braille, il est possible de personnaliser l’affichage du site selon les besoins de l’utilisateur et on peut également naviguer sans la souris, avec le clavier uniquement ou via un écran tactile. De plus , les pages sont traduites automatiquement en anglais et peuvent être écoutées en version audio si besoin.

