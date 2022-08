Les débits 5G ne cessent d’augmenter pour les abonnés Free Mobile

Notre partenaire RNC Mobile publie la 8e édition de son observatoire des performances du réseau Free Mobile. Les performances augmentent une fois de plus lors du 2e trimestre 2022.

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. “Nous avons décidé d’exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile et notamment l’effet du lancement de la technologie 5G intervenue fin 2020”, expliquait alors la team RNC lors du lancement d’un nouvel observatoire des performances du réseau Free Mobile en juin 2021. Aujourd’hui, notre partenaire publie les données collectées et actualisées du 2e trimestre à destination des abonnés Free Mobile désireux de connaître l’évolution du réseau 5G de l’opérateur.

Premier enseignement, “la médiane sur les débits a fortement progressé depuis le lancement effectif de la 5G au premier trimestre 2021. On passe d’une valeur de 164 Mbps à 366 Mbps, soit une progression de +123%. Elle a donc encore évoluée de 30% par rapport au trimestre précédent (366 vs 281 Mbps)”, annonce RNC Mobile.

S’agissant des débits les plus performantes, “le seuil des meilleurs 1% (dernier percentile) a progressé de 49% par rapport au lancement et de 9% entre le premier et le second trimestre 2022”, apprend-on. Le quart le plus performant de l’échantillon a par ailleurs progressé de 45% depuis 2021.

Ce gain de débit constant s’explique par diverses évolutions: “c’est le reflet d’un effort multi-domaine qui semble porter ses fruits sur l’ensemble du parc de stations mobiles, avec la poursuite soutenue de la densification du parc, passage d’une bande de 60 à 70 MHz pour les sites déjà dotés de 3,5Hz, adjonction de la fréquence 3,5 GHz sur 24% des sites équipés en 5G contre 6% au lancement, recours assez massif à l’effet “Intersites” en zone urbaine, ajout de la fréquence 2100 MHz en 4G amenant un gain de près de 100 Mbps sur près de 20% du parc, ou encore le recours au MIMO4x4 sur les fréquences 4G sur la partie du patrimoine située en zone très dense”. Les communes dont le débit descendant excède aujourd’hui 400 Mbps sont passées en trois mois de 584 à 893. Le record de vitesse sur le réseau public 5G de Free Mobile s’élève quant à lui actuellement à 1460,75 Mbits/s. Une performance réalisé à Bordeaux avec un Xiaomi Mi 11. Disponible pour l’opérateur que depuis fin août 2021, la bande 2100 MHz est déjà déployée sur 19 % des sites. La plupart des antennes hors zone blanche sont aujourd’hui capables d’agréger 3 fréquences.

Grâce à une collaboration entre RNC Mobile et Univers Freebox, nous vous proposons pour rappel :

La carte de couverture de Free Mobile sur cette page

Tous les records de débits sur le réseau Free Mobile sur celle-ci

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox