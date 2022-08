Gmail trainé devant la CNIL pour ses pub non-désirées

L’association Noyb a déposé une nouvelle plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’incitant à se pencher sur la question des publicités envoyées aux utilisateurs.

Marre des annonces déguisées en e-mails. L’association européenne None of your business (Noyb) a annoncé mercredi dernier porter plainte contre Google, l’accusant d’avoir “ignoré à plusieurs reprises la décision de la Cour de justice européenne sur les e-mails de marketing direct“. Plus concrètement, le géant américain aurait utilisé Gmail pour envoyer des e-mails publicitaires non sollicités et ce “sans le consentement valide des utilisateurs“.

Si vous utilisez la solution de courriel, vous avez sûrement déjà reçu des e-mails vous vantant les mérites d’un service ou d’un produit sans comprendre pourquoi. “Ces messages peuvent ressembler à des e-mails normaux, mais sont en fait des publicités auxquelles les utilisateurs n’ont jamais consenti. Lorsque des e-mails commerciaux sont envoyés directement aux utilisateurs, ils constituent des e-mails de marketing direct et sont réglementés par la directive ePrivacy ” rappelle l’association. Ces mails passent donc les bloocages anti-spams mis en place par Gmail, donnant ainsi l’impression aux abonnés d’être abonné à une newsletter ou à des services sans pour autant qu’il ait donné son consentement.

“C’est assez simple. Le spam est un e-mail commercial envoyé sans consentement. Et c’est illégal. Le spam ne devient pas légal simplement parce qu’il est généré par le fournisseur de messagerie. ” assène Romain Robert, avocat au sein de l’association. En attendant que la CNIL se saisisse du dossier, Noyb rappelle que la CNIL a déjà infligé plusieurs amendes à Google, notamment 150 millions d’euros en décembre 2021 pour violation de cookies.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox