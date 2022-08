Xavier Niel fait partie de la délégation française en Algérie aux cotés d’E. Macron, afin d’investir dans des projets numériques

En visite en Algérie, Xavier Niel va exporter son Ecole 42 et va travailler sur des projets numériques entre les deux pays.

Depuis ce jeudi, le président de la République, Emmanuel Macron, et en déplacement à Alger pour la deuxième fois du quinquennat afin de renouer les relations bilatérales entre les deux pays et regarder vers l’avenir en lançant des projets commun, en particulier dans le numérique. A cette occasion il est accompagné d’une délégation d’élus, d’artistes et de patrons de grandes entreprises dont Xavier Niel.

Le patron de Free et d’autres entrepreneurs français ont ainsi été reçus au bâtiment de l’Amirauté à Alger qui sera transformé en hub de l’innovation pour la jeunesse des 2 rives. Xavier Niel a notamment rappelé qu’il allait créer une Ecole 42 dans la capitale algérienne, sur le même modèle que sa grande soeur française.

