Iliad vous ouvre les portes de son Datacenter le plus écologique d’Europe

Ce Datacenter, ouvert en 2018, allie à la fois performance industrielle et efficacité énergétique, puisque son système de refroidissement adiabatique breveté, en fait le datacenter le plus économe en énergie et en eau de toute l’Europe. Ainsi, avec seulement quelques grammes d’eau évaporée dans l’air, quelques heures par an, DC5 évite le recours à la climatisation (qui représente 40 % de la consommation en énergie des datacenters traditionnels) limitant ainsi radicalement son impact environnemental.

En plus de bénéficier d’une visite guidée exclusive de DC5, les visiteurs auront également la possibilité de rencontrer les Scalers, experts du monde numérique, et de découvrir les métiers du cloud. Une chance particulière pour les jeunes talents qui souhaiteraient être recrutés par l’acteur européen.

L’entrée sera gratuite, avec réservation obligatoire, 9h45 à 18h30 le 25 septembre, au DataCenter 5 de Scaleway, au 25 Avenue de l’Eguillette, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône. 25 Avenue de l’Eguillette. Il faudra cependant avoir au moins 12 ans (une pièce d’identité vous sera demandée).

Vous pouvez vous inscrire sur cette page, et même réserver une navette au départ de Paris