Découvrez la nouvelle pub TV très décalée, qui veut dégommer Free et sa Freebox Delta

En plus d’une campagne web, Free lance de nouvelles pubs TV décalées et renoue avec la publicité comique et décalée.

Nous vous annoncions ce matin que Free avait lancé une campagne de communication sur le web, avec la création d’un opérateur fictif nommé Reef et qui veut concurrencer Free. Une jolie référence à autre opérateur concurrent de Free qui se nommait Crétin.fr.

S’il y a avait déjà le site web Reef ainsi que le compte Twitter, cette campagne est en réalité globale avec des spots diffusés à la télévision. Outre le clip sur l’offre mobile Reef Télécom que nous vous présentions ce matin, Free diffuse depuis ce jour une nouvelle pub Freebox, qui met en scène la Reefbox Delta, un peu moins chère mais qui a un gros inconvénient.



