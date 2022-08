Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free se lance dans un nouveau domaine, Red by SFR change de formule…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 août 2010 : Orange lance ses offres Quadruple Play , une stratégie “anti-Free”

12 ans auparavant, l’opérateur historique lançant ses offres Open, comprenant un forfait internet triple-play couplé à un forfait mobile. Il n’était cependant pas le premier à le proposer au moment de l’annonce le 19 août 2010, Bouygues ayant lancé ce type d’abonnement auparavant.

Outre le fait de ne pas être dépassé par son concurrent, Orange prévoyait également l’avenir, ces offres représentant l’arme “Anti-Free Mobile”. La convergence fixe+mobile était le prochain cheval de batailles des opérateurs et Free voulait s’y atteler lors du lancement de Free Mobile. Une manière d’essayer de couper l’herbe sous le pied de l’opérateur de Xavier Niel donc, même si les prix très attractifs de Free Mobile ont quand même fait sensation lors de son lancement, deux ans plus tard.

19 août 2016 : Bouygues Telecom annonce la fin de son réseau communautaire

La fin d’une époque pour Bouygues Telecom. L’opérateur annonçait en effet le 19 août 2016 mettre fin à son réseau permettant de disposer de hotspots gratuits un peu partout en France. L’opérateur expliquait que cette fin était due à des raisons techniques, avec une désactivation progressive.

19 août 2020 : Free lance son nouveau service dédié aux fans de football

Le début d’une nouvelle aventure pour l’opérateur de Xavier Niel. En effet, ce dernier lançait, le 19 août 2020, son service Free Ligue 1 Uber Eats. Il tire partie du lot acquis lors de l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 et permet l’envoi aux utilisateurs d’extraits courts des moments forts du match. Un service disponible gratuitement à l’époque pour tous les abonnés Freebox, mais qui n’était pas encore monétisé. Free Ligue 1 Uber Eats a depuis continué d’évoluer au fil des saisons du championnat français.



21 août 2019 : Red by SFR change de formule pour le mobile

Finis les forfaits à foison, la marque de SFR choisit la personnalisation. En effet, le 21 août 2019, l’opérateur low cost proposait une formule qu’il adopte toujours en ce moment : un seul forfait personnalisable, permettant de faire varier l’enveloppe de data en France et à l’international, avec plusieurs combinaisons possibles.

21 août 2017 : Bouygues dévoile la Bbox Miami+

Grosse nouveauté pour Bouygues Telecom à l’époque : le lancement d’une nouvelle offre permettant de bénéficier d’un bonus au choix, du nom de Bbox Miami+. A l’époque, cette offre proposait ainsi Start By Canal, donnant accès à de nombreuses chaînes et à CANALPLAY, ou le Bouquet TV Bbox Jeunesse, le service Playzer ou une clé 4G avec 20 Go d’internet par mois. Une offre qui n’existe plus sous ce nom désormais, mais Bouygues continue de proposer pour certaines offres Bbox ce système de “bonus”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox