Envoyez tous vos contenus de votre mobile sur votre Freebox : BubbleUPnP s’améliore

Il existe plusieurs applications qui permettent d’envoyer ses contenus de son son mobile sur sa Freebox. BubbleUPnP fait partie de celles-ci et c’est une des plus utilisées. Au menu de cette nouvelle version déployée sur le Play Store, plusieurs améliorations.

Une application incontournable pour ceux voulant gérer avec précision leurs contenus envoyés sur les Freebox. Dans une nouvelle version (3.6.9) déployée hier sur le PlayStore, BubbleUPnP a apporté quelques évolutions sur son applications.

Parmi elles, la possibilité d’inverser le contenu de l’onglet Playlist, simplement en cliquant sur le menu à trois points et en sélectionnant “Ordre inversé”. Dans ce même onglet, vous pouvez également ajouter une URL de flux et la définir sur n’importe quelle adresse précédemment copiée sur votre téléphone. A noter par ailleurs, pour ceux désirant laisser tomber l’application, les développeurs indiquent que sur Android 10 et plus récents, il est désormais éventuellement possible de conserver les données locales comme les paramètres ou les listes de lecture enregistrées. Les icônes des appareils Chromecast ont également été mises à jour.

Cette mise à jour contient également de nombreux correctifs, notamment dans l’onglet Bibliothèque où appuyer sur la couverture de l’album n’affichait pas toujours la bonne image. Le problème d’affichage du moteur de rendu/serveur multimédia s’il s’agit d’un modèle unique a également été résolu.

Pour connaître l’étendue des correctifs, vous pouvez accéder à la release note complète dès que vous ouvrirez l’application une fois la mise à jour faite.

Dans une précédente version, l’application a notamment intégré le support d’Android 13 pour changer la langue de l’application, ainsi qu’autorisé la connexion aux serveurs WebDAV via l’http.

Pour utiliser BubbleUPnP, suivez la procédure suivante :

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icone Chromecast et sélectionner “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionné un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les application qui proposent la fonction “partager”

4- Toucher “Partager” et, dans la liste des applis qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé : la vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox