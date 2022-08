Fibre : Bouygues Telecom lance des promos à 9,99 et 15,99 euros

La fibre est en promo chez Bouygues Telecom.

Jusqu’au 20 septembre 2022, Bouygues Telecom propose en effet deux abonnements fibre à tarifs promotionnels la première année avec un engagement sur cette dernière.

Facturée 9,99 euros, puis 30,99 euros au-delà des 12 mois, la formule dual-play Bbox fit propose des débits jusqu’à 400 Mbit/s en réception et jusqu’à 400 Mbit/s en émission. Elle inclut par ailleurs des appels illimitées vers les fixes de France et de plus de 110 pays.

Coûtant 15,99 euros, puis 40,99 euros après 12 mois, une formule triple-play Bbox Must annonce des débits jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mbit/s en envoi. Elle inclut en outre les appels illimitées vers les fixes de France et de plus de 110 pays, ainsi qu’un service TV avec décodeur 4K, plus de 180 chaînes et enregistrements TV 100 heures. A noter, chacune de ces offres permet aux abonnés mobiles chez Bouygues Telecom de bénéficier d’avantages spécifiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox