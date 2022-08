La nouvelle interface d’Amazon Prime Video débarque sur Freebox Delta, Révolution, Pop, mini 4K et Apple TV 4K

Attendue depuis son annonce en juillet dernier, la nouvelle interface Amazon Prime Video est désormais disponible sur les Freebox.

Il y a enfin du neuf pour les utilisateurs de Prime Video. Amazon a annoncé le 18 juillet dernier refondre intégralement son interface et jusqu’à présent, le changement n’était pas visible sur les Freebox. C’est désormais chose faite et la nouvelle interface est également en cours de déploiement sur Apple TV 4K.

Un remaniement bienvenu, les critiques sur la plateforme de SVOD d’Amazon ciblant généralement l’expérience utilisateur avec une interface jugée peu esthétique et ergonomique. Le géant américain a donc opéré en profondeur pour améliorer la navigation. Ainsi, il reprend les codes de Netflix ou Disney+ en optant pour un bandeau latéral et non plus sur le dessus auparavant. Le tri est également plus clair

Avec une simplification quant aux catégories au programme : ainsi vous n’avez accès dans ce bandeau qu’à la recherche, à votre page d’accueil, à une page dédiée aux contenus payants, aux contenus en direct proposés via vos divers abonnements (comme le Pass Ligue 1) et à votre espace personnel, gérant vos divers favoris et achats. A noter par ailleurs, la section TV en direct est absente de la Freebox Delta à l’heure où nous écrivons ces lignes, alors qu’elle est bien présente sur la Freebox Pop, avec le même compte.

Ci-dessus, les catégories “en direct” et mon “espace”

Concernant la page d’accueil, vous retrouverez une éditorialisation toujours poussée, triant les contenus selon diverses thématiques. On notera la présence d’un énorme carrousel vous présentant les contenus chauds du moment et une section dédiée au tri de votre page, selon votre désir de regarder un film, une série ou du sport.

La présentation des contenus, une fois choisie n’a pas vraiment évoluée avec un synopsis au dessus du bouton regarder et toujours la possibilité de l’ajouter à vos favoris ou de lancer une watchparty (session de visionnage en simultané sur plusieurs écrans).

Cette plateforme est disponible pour les abonnés Amazon Prime, offre proposée par le géant américain comprenant de nombreux services (jeux, musique, livraison rapide…). Cet abonnement est inclus dans l’offre Freebox Delta et offerte pour les abonnées Freebox Révolution et Pop pendant six mois. Vous pouvez également y souscrire en option, depuis votre espace abonné Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox