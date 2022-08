L’offre Série Free garde le même prix avec une petite augmentation de data

L’offre 90 Go de Free évolue légèrement avec plus de data pour le roaming à l’international, au même prix.

Les changements continuent au fil des semaines pour l’offre Série Free. Après avoir appliqué quelques évolutions de son prix, cette semaine et jusqu’au 23 août prochain, le tarif reste cette fois inchangé avec la même enveloppe de data en France, à savoir 90 Go. En revanche, l’enveloppe de roaming a de nouveau augmenté, pour passer à 12 Go, contre 10 Go auparavant.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

Dans une gamme de prix proche, Bouygues Telecom propose un forfait 80 Go à 12,99€. Sosh et Red by SFR font quant à eux le choix d’une série limitée 100 Go à respectivement 14,99€/mois et 15€/mois. L’offre de Free Mobile apparaît ainsi plus attractive sur le papier.

