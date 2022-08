Crainte pour les animaux, manque d’information et antenne éclairée… des opposants font la liste des arguments contre Free Mobile

A Bouville, en Seine-Maritime, un collectif a été créé pour faire abandonner un projet d’antenne 5G de Free Mobile. Les habitants expliquent le refus avec plusieurs arguments.

Près de Rouen, certains habitants font tout pour que l’antenne 5G ne s’installe pas près de chez eux. C’est le cas de Mylène, assistante maternelle à Bouville, qui a appris avec surprise au début du mois de juillet qu’une antennes-relais sur laquelle opérera Free Mobile s’installera en face de chez elle.

Le projet concerne un pylône de 52 mètres et cette habitante l’a découvert avec un message envoyé par son voisin, contenant une photo du permis de construire. Un collectif s’est depuis créé pour sensibiliser les riverains à ce qu’ils considèrent comme un problème. Les habitants opposés à l’idée déplorent notamment un manque d’information : “il y aurait dû avoir une communication auprès des habitants de la part de la mairie. Aujourd’hui, il nous reste 2 mois pour lancer un recours. De plus, avec la loi expérimentale ELAN mise en place par le gouvernement et qui prendra fin à la fin de l’année, la mairie ne peut plus faire marche arrière” explique Mylène. La loi en question prévoit en effet qu’à titre expérimental, les décisions d’urbanisme autorisant une antenne relais ne peuvent pas être retirées et ce jusqu’à la fin de l’année.

Un premier projet de l’opérateur de Xavier Niel avait été rejeté par la commune en janvier dernier, prétextant une trop grande proximité avec l’école. Lors d’un conseil municipal, l’un des adjoints et voisin de Mylène avait proposé le terrain appartenant à sa mère et la première adjointe avait signé l’autorisation, le maire étant absent.

Les opposants ont alors rassemblés plusieurs points les embêtant concernant la présence de cette antenne. Ils arguent notamment que 10 antennes relais sont répertoriées aux alentours de la commune et que cette dernière est raccordée à la fibre optique. N’ayant jamais rencontré de problème de connexion, elle juge alors cette antenne inutile.

La crainte récurrente des effets des ondes sur la santé est également de la partie. Mylène ne cache en effet pas son scepticisme à l’idée que ces dernières ne soient pas dangereuses, rejetant avant même qu’elle ait lieu les potentiels arguments de Free Mobile, qui devait rencontrer les habitants lors d’une réunion: “c’est de la com’, ils vont nous sortir leur brochure qui prétend qu’il n’y a pas plus de risque que les émissions d’ondes d’un micro-ondes”. Rappelons cependant qu’aucune étude n’a prouvé des effets néfastes des ondes sur la santé et que l’émission des équipements télécoms est très réglementée.

Même le voisin qui avait signé avec Free envisage de faire machine arrière, étudiant son contrat pour savoir quels frais de pénalité pourraient lui être imposés. “Je dois maintenant convaincre ma mère de revenir sur sa décision, c’est elle la propriétaire. Au fur et à mesure, j’ai appris qu’il pourrait y avoir des dangers sur la santé de mes bovins. En plus, Free nous a dit que l’antenne allait être éclairée à cause des avions, ça nous ne l’avions pas prévu. » explique-t-il. Les inquiétudes pour le bétail ont déjà causé la suspension d’antennes suite aux plaintes de certains agriculteurs. Le maire pour sa part considère que le manque d’information est préjudiciable à Free et s’est désolidarisé du projet. Le collectif tente pour sa part un recours auprès de la mairie, mais n’exclut pas un recours auprès du tribunal administratif.

Source : France 3 Normandie

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox