Free lancera demain une nouvelle offre spéciale Freebox

La Freebox Révolution fera son retour sur Veepee, demain à 19h pile.

Une occasion à ne pas manquer. L’opérateur de Xavier Niel se prépare à lancer une nouvelle fois une offre incluant Canal+ Séries avec sa mythique Freebox Révolution. Elle sera disponible dès le mercredi 10 août à 19h.

A noter qu’en fin d’année dernière, l’opérateur avait proposé une offre similaire incluant donc TV by Canal ainsi que le service de SVOD de la filiale de Vivendi pour 9.99€/mois durant un an puis 39.99€/mois. Les abonnés ayant opté pour cette offre ont également eu l’opportunité de bénéficier de six mois offerts à Amazon Prime, avantage déjà proposé à tous les abonnés.

