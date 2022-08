Abonnés Freebox et Prime : Amazon envoie un mail pour vous offrir deux contenus

Avis aux abonnés Freebox, vous pouvez récupérer deux livres audios gratuitement sur la plateforme Audible.

Amazon Prime propose l’accès à de nombreux services, allant des jeux vidéos aux séries et films en passant par des avantages sur la plateforme de e-commerce. Mais l’offre propose également d’autres avantages, comme celle de vous proposer deux livres audios gratuitement sur la plateforme Audible.

Dans un mail envoyé aux abonnés Prime, Amazon rappelle qu’il est en effet possible de bénéficier de l’offre d’essai proposée par Amazon sur ce service. Elle vous permet ainsi d’accéder au catalogue de plus de 500 000 titres proposés sur Audible gratuitement le premier mois et de lire/écouter deux titres audios durant cette période. Après 30 jours, si vous ne désactivez pas cette offre d’essai, l’offre repasse à 9.95€/mois avec un livre inclus par mois.

De nombreux genre sont proposés parmi les titres actuellement proposés, allant du développement personnel au fantastique. Pour ne rien gâcher, Amazon propose également une sélection basée sur vos achats récents en terme de livres. Si vous n’êtes pas convaincu par les livres audios, la résiliation se fera directement depuis votre espace client Amazon.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution. Il est également disponible en option pour les abonnés Freebox mini 4K et One.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox