Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le débit grimpe sur les Freebox, Free Mobile se prépare…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

26 juillet 2006 : Free augmente le débit des abonnés Freebox dégroupés

Jusqu’à 28 Mbit/s en téléchargement ! Si aujourd’hui ce montant peut sembler ridicule, c’était pourtant une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox qu’annonçait Free le 26 juillet 2006. Grâce à l’intégration, à l’époque de chipset Broadcom tant dans les Freebox que les DSLAM et grâce à la fonctionnalité Nitro développée par le fabricant, Free était alors en mesure de proposer aux abonnés équipés de la Freebox V4 et V5 un meilleur débit. Et ce, sans aucun impact sur le prix de l’abonnement, évidemment.

27 juillet 2004 : au moins 2048 Kb/s, c’est possible avec la Freebox

Les débits de la Freebox ont décidément bien évolués. Le 27 juillet 2004, Free annonçait ainsi “supprimer la fracture numérique en proposant le très haut débit sur toute la France au tarif de 29.99€ TTC/mois“. Plus concrètement, l’opérateur doublait ainsi le débit proposé dans les zones non dégroupées couvertes par l’ADSL, allant ainsi jusqu’à 2048 Kb/s en réception et 128 Kb/s en émission. En zone dégroupée, le débit était alors de … 5 Mb/s en download et 350 Kb/s en upload.

30 juillet 2007 : Iliad candidate pour la 4e licence de téléphonie mobile

Les prémices d’un opérateur qui viendra tout bousculer quelques années plus tard… La maison-mère de Free annonçait en effet le 30 juillet 2007 avoir déposé sa candidature pour la quatrième licence de téléphonie mobile et avoir remis le dossier à l’Arcep. L’opérateur promettait alors une offre “simple, accessible à tous et sans engagement de longue durée” et c’est finalement ce qu’il fera en lançant Free Mobile et ses forfaits venant casser le modèle établi par ses trois concurrents.



30 juillet 2019 : Free Mobile autorisé à tester la 5G

Aujourd’hui, la 5G de Free est disponible pour plus de 83% de la population, mais il aura fallu l’essayer avant de l’adopter ! C’est ce qu’a pu faire l’opérateur de Xavier Niel à la rentrée de l’année 2019. En effet, l’Arcep a accordé, le 30 juillet 2019, à Free Mobile l’autorisation d’utiliser la bande fréquence 3.5 GHz pour des expérimentations techniques, à Station F dans la capitale. Les expérimentations pouvaient commencer quelques semaines après, dès le 1er septembre de la même année.

31 juillet 2007 : la TV accessible à 100% des abonnés Freebox

Une autre époque. Free annonçait en effet le 31 juillet 2007 permettre à tous ses abonnés ADSL d’accéder à un bouquet de chaînes de télévisions directement depuis le portail de Free et ce gratuitement et simplement en se rendant sur Free.fr. Les chaînes disponibles étaient les suivantes : France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, Direct 8, NT1, NRJ12, LCP, BFM TV, TV5, France O et Al Jazeera.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox