La 5G d’Orange débarque sur les côtes françaises pour les vacances d’été

L’opérateur annonce sa 5G dans 150 stations balnéaires en France métropolitaine.

“La 5G Orange a tout pour vous permettre de passer des vacances cinq étoiles, tout confort et sans ralentissements dans plus de 150 communes du littoral comme à Antibes, Cannes, Etretat ou encore Le Croizic,” révèle aujourd’hui l’opérateur historique, de quoi partagez vos vidéos estivales en 4K ou de faire du Live dans un confort optimal. Pour en profiter, les abonnés doivent au préalable avoir souscrit un forfait 5G et disposer d’un smartphone compatible.

La carte interactive d’Orange du déploiement de son réseau 4G et 5G sur le littoral.

Premier opérateur en matière de déploiement de la bande coeur de la 5G, Orange comptait au 1er juillet plus 4000 sites 3,5 GHz répartis sur le territoire métropolitain selon le dernier observatoire de l’ANFR. Côté 4G, plus de 600 stations balnéaires sont aujourd’hui couverte par l’opérateur de la mer du Nord à la Méditerranée en passant par l’Atlantique.