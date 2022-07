Abonnés Freebox : une nouvelle plateforme débarque sur Prime Video avec 7 jours offerts

OL Play débarque sur Prime Video pour les abonnés Amazon Prime.

Plateforme de contenus et chaîne dédiée à l’actualité et aux coulisses de l’Olympique Lyonnais, OL Play fait son entrée sur Amazon Channels de Prime Video avec 7 jours d’essai offerts. Idéal pour les fans de ce club historique de la Ligue 1, souhaitant suivre les équipes professionnelles masculines et féminines, la franchise US OL Reign, Academy en encore l’actualité de l’équipe de basket villeurbannaise de l’ASVEL. L’abonnement est affiché à 4,99€/mois.

Diffusée historiquement en exclusivité par Canal, OL TV a disparu des offres de la filiale de Vivendi en juillet 2020. Bien décidée à survivre, la chaîne a alors entamé des discussions avec les opérateurs avant de signer un accord de distribution en direct avec Free (canal 172, 2,99€/mois), Bouygues Telecom ou encore SFR. En octobre dernier, l’appellation OLTV a disparu pour laisser place à OL Play. L’objectif annoncé était alors de s’orienter vers des contenus plus digitaux.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution.