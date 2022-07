Quand Free Mobile installe 8 antennes au même endroit sans la moindre opposition

Direction Montigny-en-Gohelle, une commune française du Pas-de-Calais où Free Mobile va installer 8 antennes et une parabole sur une façade d’église, sans contestation.

Comme une lettre à la poste. Souvent forcé de batailler face à des maires ou des collectifs d’habitants afin de déployer ses infrastructures mobile et améliorer la couverture, Free Mobile peut aujourd’hui mener à bien et sans encombres son projet d’antennes relais à Montigny-en-Gohelle. Et cette fois, l’implantation est conséquente. L’opérateur va ainsi installer pas moins de huit antennes (3G, 4G et 5G) et une parabole sur une façade de l’église située au centre de la commune.

L’intégration paysagère du projet proposée par l’opérateur aura su rassurer les élus et les riverains puisqu’une opposition ne n’est formée. Free Mobile prévoit d’installer ses équipements « derrière des structures en résine de même teinte que l’édifice, reprenant l’aspect de la façade ». La partie technique au sol sera dissimulée dans un abri à l’arrière de l’église.

Source : La Voix du Nord