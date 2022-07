Freebox TV : un chaîne musicale disparait, suite à son retrait des offres Canal

Une chaîne musicale de moins sur Freebox TV, suite à la fin de sa reprise par Canal+.

Le 30 juin, Canal a stoppé la diffusion de la chaînes Trace Latina de ses offres, qui disparaissait donc également de TV By Canal, le bouquet inclus avec les Freebox Révolution et Freebox Delta. Si parfois, malgré le retrait des offres Canal, certaines chaînes restent disponibles sur Freebox TV, ce n’est pas le cas de Trace Latina. La chaîne, qui était disponible sur le Canal 286 du bouquet TV de Free, n’est ainsi plus disponible, même en option.

Pour rappel, Trace Latina était une chaîne entièrement dédiée aux musiques et cultures latines. De la Salsa au Reggaeton en passant par le Hip Hop, la pop, le Merengue ou encore la Bachata… On pouvait y retrouver les meilleurs rythmes urbains latins ainsi que des interviews, des concerts, et des documentaires qui mettent à l’honneur la scène latine.