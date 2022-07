Sur les pas de Free, Bouygues Telecom enrichit certaines offres Bbox

L’offre Bbox Ultym évolue, les services de SVOD Salto et Disney+ sont à présents offerts pendant 6 mois.

Bouyques Telecom lance une nouvelle offre incluant Disney+ et Salto pendant 6 mois. “Disponible pour toute nouvelle souscription à une offre Bbox ultym, Fibre, XDSL ou Smart TV, celle-ci est proposée sans évolution des tarifs actuels”, a annoncé le 10 juillet l’opérateur.

Après Free, c’est donc au tour de Bouygues Telecom de permettre à certains de ses abonnés d’accéder en illimité à la grande variété de longs-métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées et de courts métrages des marques Disney Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais aussi de Star.

L’abonnement Bbox Ultym reste à 29,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois en fibre et 40,99€ en ADSL. “L’ensemble des clients Bbox pourront, indépendamment de cette offre exclusive, bénéficier d’un premier mois d’essai pour toute première souscription à Disney+ à 8.99€/mois”, précise le FAI. Pour rappel, cette offre s’est enrichie en 2022 d’un nouveau player 4K HDR et plus récemment du WiFi 6E.

Côté concurrence, seul Free se démarque en offrant actuellement Canal+ Séries pendant 1 an supplémentaire à ses abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution. Amazon Prime est également proposé gratuitement pendant 6 mois aux clients de sa box emblématique commercialisée il y 12 ans. Lancée en décembre 2020, l’offre Disney+ inclus pendant 6 mois pour les clients Delta, Pop et mini 4K a pris fin en mars dernier.