Free Réunion envoie un SMS à ses freenautes pour leur annoncer une bonne nouvelle

Depuis 1 mois, les abonnés au forfait Free Réunion dispose de 70 Go supplémentaires à consommer tous les mois. Mais encore fallait-il le savoir. L’opérateur lance une opération de communication par SMS pour prévenir ses clients.

“INFO FREE REUNION : Bonne nouvelle, votre Forfait Free Réunion passe automatiquement et sans surcoût à 120 Go/mois, au lieu de 50 Go, en 4G/4G+ (débit réduit au delà). Chez Free, on vous en offre toujours plus, toujours au même prix !”, tel est le message envoyé actuellement par Free Réunion à ses abonnés à son forfait complètement toké, affiché à 9,99€/mois. Si cet enrichissement a été mis en place le 7 juin dernier, de nombreux clients n’étaient pas au courant. En effet, un certain nombre d’entre eux ne se connectent pas régulièrement à leur espace abonné pour suivre leur consommation, et se rendre compte d’un éventuel ajout de data de la part de l’opérateur. Il fallait ainsi les prévenir.

Ce forfait vous accompagne dans les pays de l’Union Européenne avec une enveloppe de 25Go/mois mais pour le moment uniquement en 3G. Ce forfait unique chez Free n’a pas changé de prix depuis ses débuts en 2017. Des enrichissements ont en revanche été apportés. Au lancement l’enveloppe data était de 25Go, cette offre est ensuite passée à 50Go en juin 2019, avant d’être boostée une nouvelle fois à 120Go il y a un mois.