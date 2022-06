Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le boom d’abonné de Bouygues Telecom, la Freebox se joint au réseau mobile…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

20 juin 1840 : invention du télégraphe électrique

Le télégraphe évolue, après le modèle inventé par Chappe et les autres télégraphes optiques, c’est Samuel Morse qui lui déposera le brevet pour l’invention du télégraphe électrique en 1840. La différence est de taille concernant cette technologie, en utilisant un langage bien à lui (le Morse) et le signal passant dorénavant par des impulsions électriques plus ou moins longues.

Si vous souhaitez découvrir l’alphabet morse, voici une vidéo présentant l’alphabet !

20 juin 2013 : la Freebox Revolution présente le boîtier femtocell

Une nouveauté bien connue dorénavant des Freenautes est arrivée 9 ans auparavant : le femtocell. Ce petit boîtier présenté le 20 juin 2013 permettant à la Freebox de devenir un véritable relais 3G pour faciliter les communications mobiles depuis le domicile des abonnés. Le boîtier était d’ailleurs inclus dans le forfait Freebox Revolution, permettant à tous les abonnés Free d’en profiter. L’opérateur de Xavier Niel a cependant annoncé sa fin progressive l’année dernière.

L’emplacement où l’on peut installer sa femtocell sur la Freebox Révolution

22 juin 2015 : Iliad tente d’engloutir une partie Bouygues Telecom

Souvenez du milieu des années 2010, la consolidation des télécoms était un réel sujet. SFR tentait en effet de racheter Bouygues Telecom avec 10 milliards d’euros mais pour que le marché reste concurrentiel, plusieurs concessions devaient être faites, au profit de Free.

En effet, l’opérateur de Xavier Niel annonçait le 22 juin 2015 rentrer en négociations exclusives avec SFR-Numéricâble pour récupérer un portefeuille d’actifs important comprenant notamment des boutiques mais surtout des antennes et des fréquences. La démarche de rachat n’ayant pas abouti, Free n’a pas pu récupérer tout cela.

26 juin 2000 : Google passe le cap du milliard de pages internet référencées

Le début d’une nouvelle ère. Google passe un record important il y a maintenant 22 ans, en référençant plus d’un milliard de pages internet dans son moteur de recherche au 26 juin 2000. Les premiers signes de la future explosion de Google apparaissent, mais on ne se doute pas encore du potentiel réel de l’entreprise à l’époque, qui deviendra le géant incontournable que nous connaissons aujourd’hui.

26 juin 2014 : Bouygues Telecom lance sa Bbox Sensation fibre

Et une nouvelle Bbox, une ! 4 mois après avoir dévoilé sa première Bbox, Bouygues décide d’annoncer la Bbox Sensation le 26 juin 2014, proposant l’accès à la fibre sans engagement et pour 24.99€/mois.Si l’annonce a été faite il y a maintenant 7 ans, l’offre ne sera disponible que 4 jours plus tard.

21 juin 2007 : Free booste les capacités de l’ADSL pour ses abonnés

Free annonçait en 2007 le lancement d’un nouveau logiciel ADSL, en partenariat avec Broadcom qui avait un but assez simple. Sans rentrer dans les détails , DslSafe de corriger “quasi intégralement” les erreurs de transmission liées aux perturbations des lignes ADSL, et donc d’améliorer la qualité de l’ensemble des services diffusés sur la Freebox, tant au niveau de la voix, du débit ou de la qualité d’image.

26 juin 2020 : Bouygues Telecom rachète le numéro 5 du mobile en France

Sur ce coup, Bouygues Telecom a frappé très fort et sans prévenir. Le 26 juin 2020 Bouygues Telecom annonce ce matin la signature d’un protocole d’exclusivité en vue d’acquérir 100% du capital du premier MVNO français EI Telecom (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile.) Une opération qui a permis à l’opérateur de récupérer plus de 2 millions de nouveaux abonnés mobile dépassant son concurrent direct Free Mobile.