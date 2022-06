Clin d’oeil : quand un castor allumé met à mal les réseaux fixes et mobiles

Au Canada, l’action d’un simple rongeur a causé une panne majeure d’internet.

C’est pourtant si mignon. Le 7 juin dernier, dans le nord de la Colombie-Britannique, une panne a privé de nombreux résidents de ligne internet et de réseau mobile pendant plus de huit heures. La cause ? Un castor qui s’est attaqué au mauvais arbre.

Cet animal, bien connu pour ses incisives redoutables pour les chênes, frênes et autres végétaux, a en effet abattu un tremble qui s’est écrasé… pile sur une ligne électrique et sur un câble de fibre optique détenu par l’opérateur Telus. Si la panne de courant ayant résulté de l’incident n’a eu que peu d’effet, avec à peine 21 clients concernés, pour ce qui est de la connexion, l’impact s’est avéré bien plus important. En effet, de nombreux clients Telus ont été touchés dans de diverses villes de la région.

Pour ne rien arrangé, l’arbre abattu a également provoqué un incendie, qui a été maîtrisé. Le tout s’étant déroulé dans une zone marécageuse et avec des niveaux d’eau assez élevés, difficile donc d’accéder au site pour réparer. La panne a eu des conséquences assez gênantes, notamment l’impossibilité pour les entreprises d’accepter les paiements par carte bancaire.

Cet incident a mis en avant le fait qu’un seul câble reliait deux villes et rendait le réseau assez vulnérable dans la région, mais cela devrait changer. En effet, un autre opérateur posera une deuxième ligne le long de la côte. Le maire d’une des communes touchées explique ainsi que “si un arbre tombe à nouveau, nous aurons tous encore internet via la ligne venant de l’océan.”

Le responsable de la compagnie BC Hydro, en charge du réseau électrique, explique que l’événement est “inhabituel, mais cela arrive de temps en temps“. Si vous voulez vivre au Canada et que vous croisez un castor, méfiez vous : sous cet air adorable peut se cacher un saboteur de fibre optique.

Source : CTV News