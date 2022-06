Une nouvelle chaîne du groupe TF1 désormais disponible à l’unité pour tous les abonnés Freebox

Une nouvelle chaîne optionnelle disponible à l’unité sur la Freebox.

Nous vous l’avions annoncé il y a plusieurs semaines, la chaîne TV Breizh est offerte pour tous les abonnés Freebox jusqu’au 30 juin. Une opération spéciale qui annonce également un changement de commercialisation. En effet, la chaîne était jusqu’à présent en exclusivité chez Canal+, et incluse dans l’offre TV by Canal. Mais celle-ci sera dorénavant proposée à tous les abonnés Freebox en option à l’unité, pour 0,99€/mois. Cela ne change rien pour les abonnés Freebox Delta et Révolution pour lesquels la chaîne est déjà incluse, mais les autres abonnés pourront maintenant y accéder sans s’abonner à une offre Canal+.

Malgré son nom, TV Breizh n’est plus axée sur la culture et l’actualité de la Bretagne, mais est devenue une chaîne de fiction, qui propose des séries et des films, en particulier des grands classiques comme Columbo, une série culte qui n’a encore jamais trouvé d’équivalent.

Jusqu’au 30 juin tout les abonnés Freebox peuvent donc accéder à TV Breizh gratuitement sur le canal 54 de Freebox TV, au delà, les abonnés qui ne disposent pas de TV by Canal pourront donc s’y abonner pour 0,99€/mois.