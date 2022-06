1 milliard d’abonnements 5G dans le monde prévu en 2022

Ericsson, l’un des principaux équipementiers mobile européen dévoile des prévisions pour l’adoption de la nouvelle génération de téléphonie mobile à travers le globe.

Que réserve l’avenir à la 5G ? Selon un rapport Ericsson, la 5G se développe plus rapidement que toutes les générations précédentes de technologies mobiles. Près d’un quart de la population mondiale a actuellement accès à une couverture 5G. Quelque 70 millions d’abonnements 5G ont été ajoutés au cours du seul premier trimestre de 2022. Et d’ici 2027, environ trois quarts de la population mondiale pourront accéder à la 5G, selon le rapport.

Ainsi, d’après ces estimations, 1 milliard d’abonnements 5G seront actifs à la fin de l’année 2022 et 4,4 milliards en 2027, soit la moitié des abonnements. Le rapport prévoit également que la 5G représentera : 82 % des abonnements en Europe de l’Ouest ; 80 % dans la région du Conseil de coopération du Golfe ; et 74 % en Asie du Nord-Est.

Le rapport souligne également le rôle de plus en plus important que joue l’accès fixe sans fil (FWA) dans la fourniture de services à large bande. Ericsson prévoit que le nombre de connexions FWA dépassera 100 millions en 2022, un chiffre qui devrait plus que doubler d’ici 2027, pour atteindre près de 230 millions.