Cdiscount Mobile et NRJ Mobile proposent des forfaits à moins de 10 euros avec plus de 100 Go

Les MVNO appartenant à Bouygues Telecom propose sur leurs sites des forfaits à prix cassé pour beaucoup de gigas.

Jusqu’au 21 juin 2022 inclus, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile présentent sur leurs sites des forfaits à moins de 10 euros par mois. Petits ou gros consommateurs d’internet mobile, tout le monde trouvera son bonheur.

Du côté de Cdiscount Mobile

La section mobile du géant du e-commerce commercialise trois forfaits 4G sans engagement à petit prix. Des forfaits 20, 40 et 120 Go (débits ajustés au-delà) reviennent ainsi à 5,99, 4,99 et 8,99 euros par mois. Pour le forfait proposant 40 Go on notera une période de promotion limitée à 12 mois, avec un prix mensuel qui s’élèvera à 9,99 euros à terme. Ils intègrent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une connexion internet allant de 9 Go à 13 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM selon le forfait sélectionné.

Pour ces trois forfaits mobiles, la carte SIM triple découpe est à payer au moment de la commande et coûte 10 euros.

Les séries limitées de NRJ Mobile

NRJ Mobile propose des séries limitées 20 Go à 5,99 euros par mois et 100 Go à 7,99 euros par mois et 130 Go à 9,99 euros par mois. Compatibles 4G et sans engagement, celles-ci intègrent les appels, SMS et MMS en illimités, ainsi qu’une enveloppe data variant entre 8 Go, 13 Go et 19 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM. Comme d’habitude, il faudra s’acquitter de la somme de 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.